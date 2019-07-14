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溫布頓男雙鏖戰5盤 謝淑薇女雙決賽隔日再戰

最新更新：2019/07/14 04:02

（中央社記者戴雅真倫敦13日專電）台灣網球一姊謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃今天在溫布頓網球錦標賽原本預定出戰女雙決賽，但由於男雙決賽鏖戰5盤，耗時超過4小時，主辦單位因此決定女雙決賽隔日再戰。

謝淑薇和史翠可娃（Barbora Strycova）強強聯手，今年已經在杜拜、馬德里網賽以及伯明罕草地網賽女雙封后，本次大會列第3種子。兩人原本今天預定排在中央球場第3場出賽，對決第4種子加拿大女將達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）和中國的徐一幡。

不過，排在前頭的男雙決賽，由第11種子法國組合馬育（Nicolas Mahut）和瓦賽林（Edouard Roger-Vasselin），對決第2種子哥倫比亞聯軍卡巴爾（Juan Sebastian Cabal）和法拉（Robert Farah）戰況激烈，前四盤都拼入搶七，各奪兩盤不分勝負。

為了晚間比賽，中央球場拉起屋頂，但眼看還有男雙一盤要打，時間卻已經來到晚上8時許，為了不超過晚上11時的宵禁，主辦單位因此決定將女雙決賽延至明天。

謝淑薇的女雙決賽將在明天費德瑞（Roger Federer）和喬科維奇（Novak Djokovic）的男單決賽結束後，於中央球場登場。另一名台灣女將詹詠然和克羅埃西亞選手多迪格（Ivan Dodig）的混雙決賽，則安排在第一球場。

對於突然延賽，謝淑薇也是措手不及。她在臉書發文說：「可是我訂了明天下午的飛機回家，整個團隊明天上午的飛機離開，房子也租到明天退房.....房子原本租到今天，房東知道我們打決賽，通融讓我們多住一天，房東們去住飯店。現在好了，房東有家歸不得！！！」

謝淑薇曾在2013年搭檔中國選手彭帥，以「海峽組合」拿下生涯首座溫網女雙冠軍，也是台灣網壇第一座大滿貫金盃，2014年又和彭帥拿走法網女雙冠軍，明天若再次奪冠，她的大滿貫賽金盃將攀升至3座。（編輯：劉學源）1080714

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