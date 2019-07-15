萬昭清先發5局失2分 拿中職二軍生涯首勝

（中央社記者謝靜雯台北15日綜合報導）中職Lamigo桃猿隊年輕投手萬昭清，今天生涯首度二軍先發出賽，對統一獅隊投5局失2分、表現不差，桃猿隊以9比2拿勝，萬昭清拿下中職二軍生涯首勝。

萬昭清2017年季中選秀第4輪被Lamigo桃猿隊選進，為球隊重點培養的年輕潛力投手，去年僅有1場二軍出賽紀錄，今年因為傷勢，直到6月6日才首度二軍中繼出賽，今天賽前2場二軍中繼出賽，總計投3局失掉2分責失分、無關勝敗。

今天桃猿隊二軍與統一獅隊比賽，為萬昭清生涯首度二軍先發出賽，首局讓獅隊打者3上3下，2局讓獅隊打者靠著保送上壘，但力守不失分，直到3局才被敲出安打，先發前4局沒有掉分，5局1人出局後，先投出保送，再被敲出安打、觸身球保送江亮緯，再被敲出高飛犧牲打、安打，失掉2分。

萬昭清今天總計用89球，投5局，被敲出6支安打，投出6次三振，責失2分，表現不差，球隊也順利拿下勝利，萬昭清也獲中職二軍生涯首勝。

桃猿隊今天打線發揮，全場敲出12支安打，1到4局、局局得分，梁家榮、董子浩都敲出2支安打，各貢獻2分打點，郭永維單場3打數敲出2支安打，貢獻3分打點，打擊手感不錯。（編輯：屈享平）1080715