陳韻文當完兵歸隊上一軍 先中繼出賽

中職統一獅隊「終結者」陳韻文（圖）先前因服12天補充役，24日才回到一軍，目前投球狀況恢復至7成，先從中繼出發。中央社記者謝靜雯攝 108年7月24日

（中央社記者謝靜雯新北24日電）中職統一獅隊「終結者」陳韻文先前因為服12天補充役，今天才回到一軍，目前投球狀況恢復至7成，先從中繼出發，下週會視狀況決定要回到終結者或擔任布局投手。

中職統一獅隊投手陳韻文，上半季出賽成績不錯，總計29場出賽投27.2局，戰績1勝2敗、15救援成功， 出賽防禦率2.60，暫居聯盟救援王；陳韻文去年球季後申請服補充役，但今年收到通知，需選擇6、7、8月其中一梯次入伍服役。

陳韻文表示，跟教練團討論過後，6月去服役影響的出賽場次最少，所以於6月24日入伍、直到7月5日服完兵役歸隊；談起當兵的感想，他笑說遇見很多不同的人，但當兵期間完全沒辦法碰球。

陳韻文回到球隊後先在二軍調整，先慢慢的拉長投球距離，再把投球的強度加上去，直到23日二軍出賽，投1局被敲1支安打，投出1次保送、無失分。

二軍出賽1場就上到一軍，陳韻文表示比預期的進度還要快，可能是教練團希望盡快將身體狀態和投球手感找回，「目前狀態約恢復至7成，本週因為明星賽的關係，還有時間可以調整」。

獅隊代理總教練劉育辰表示，陳韻文的狀況還沒辦法確定，現階段先讓他中繼出賽，洋投亞力克繼續任終結者，之後看陳韻文出賽和調整狀況，再決定要讓陳韻文回到終結者位置，還是任佈局投手。1080724