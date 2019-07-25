NBA球星接連退 洛夫也不打世界盃男籃

（中央社紐約24日綜合外電報導）運動新聞網站「運動員」（The Athletic）今天報導指出，美國職籃NBA克里夫蘭騎士的洛夫成為第9位婉拒代表美國隊出征的NBA球員，表示不會參加在中國開打的世界盃男籃賽。

洛夫（Kevin Love）2016年曾在騎士拿下NBA總冠軍，並曾身披美國隊戰袍，奪下2012年倫敦奧運金牌，和2010年土耳其世界盃金牌，他表示已告知美國隊教練波波維奇（Gregg Popovich）他的決定。

拒絕美國徵召的NBA球員名單不斷加長，其中包括兩屆NBA得分王、2018年年度最有價值球員哈登（James Harden）、新加入洛杉磯湖人的大個兒戴維斯（Anthony Davis）、波特蘭拓荒者明星後衛里拉德（Damian Lillard）和哈里斯（Tobias Harris）、狄羅森（DeMar DeRozan）、高登（Eric Gordon）、麥卡倫（CJ McCollum）、畢爾（Bradley Beal），30歲的洛夫也成為其中一員；另外，今年的選秀狀元威廉森（Zion Williamson）也婉拒徵召。

這些球員都以準備NBA新球季或私人因素，選擇退出美國隊。

在徵召過程中，就先一步拒絕的NBA球員，包括詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、雷納德（Kawhi Leonard）、衛斯布魯克（Russell Westbrook），另外包括杜蘭特（Kevin Durant）、湯普森（Klay Thompson）等，因為傷勢問題未能參與。

美國隊2010年、2014年在世界盃拿下冠軍，這次要尋求3連霸，仍有極具淺力的人才庫，能夠選出替補的球員。美國隊下個月將到澳洲打表演賽，接著將前往中國參加世界盃，9月1日在上海與捷克隊打開幕戰。

在NBA各隊的訓練營即將開始之際，世界盃要一路打到9月15日，NBA熱身賽10月4日展開，例行賽則於10月22日開打。

目前來看，美國隊可望由剛與多倫多暴龍拿下NBA總冠軍，拇指開完刀回來的勞瑞（Kyle Lowry）、波士頓塞爾蒂克後衛華克（Kemba Walker）、密爾瓦基公鹿前鋒密道頓（Khris Middleton）領銜。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1080715