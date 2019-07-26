明星賽最終戰 陳江和彭政閔：像老新中華隊對決

（中央社記者楊啟芳台北26日電）中華職棒明星賽27、28日將在新莊棒球場舉行，這次最大亮點之一，為已退休的陳江和，及將退休的彭政閔，都是生涯明星賽最終戰，他們也都說，這次很像老中華隊對新中華隊。

陳江和已於今年4月高掛球鞋，目前擔任中信兄弟內野助理教練及一壘指導教練，不過仍得到球迷支持入選明星賽，將於明天擔任開路先鋒。中職明星隊總教練陳連宏表示，預計陳江和會打1局，所以安排在第1棒，陳連宏笑說：「如果打第9棒就可能要打3局，我怕他受傷，不能讓兄弟少了一壘教練。」

陳江和表示，自從退休之後，有在丟球、接球，打擊部分也有，不過他笑說：「是我要打給選手接。」明天鎮守二壘的陳江和指出，之前有跟學弟們說，不要往二壘打過來，「因為我不會輕易讓他們上壘，撲也要下來，不會手下留情。」

陳江和提到，由於這次明星賽是中華明星隊對決中職明星隊，不像以往明星賽「秀」的成分較高，中華明星隊總教練洪一中也說要認真打，陳江和說：「說不定可以讓教練團看到年輕人的優缺點還有人才。」陳江和也認為，這次明星對抗賽有點像2013年經典賽老中華隊，對上年輕中華隊。

今年球季結束就要退休的彭政閔，則是中職明星隊第4棒，也是明星賽人氣王15連霸，他表示，「很榮幸可以再參加1年，不過因為對戰組合不同，要把最好的技術表現出來。」

彭政閔表示，職業生涯19年來，印象最深刻還是2001年第一次，「那天又下雨，觀眾人數大概是這10幾年來最少，其實看明星賽人數就可以看出來整年好不好，10幾年來聯盟的進步有感受到，希望可以一起更好。」

對於今年的分隊方式，彭政閔也說，很像老中華隊對上新中華隊，希望幫助年輕球員多一點準備，讓他們提早感受到有壓力的感覺。（編輯：屈享平）1080726