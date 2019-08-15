梁家榮敲本季首轟很振奮 期許自己把握機會

中職Lamigo桃猿隊梁家榮（圖）14日敲出本季首轟，他15日表示，打出去當下非常振奮，也非常感謝學長鼓勵；對於隊上競爭，他認為有機會就要把握住，要更好才會站得更穩。中央社記者楊啟芳攝 108年8月15日

（中央社記者楊啟芳桃園15日電）Lamigo桃猿梁家榮昨天敲出本季首轟，他今天說，由於之前有點銜接不上一軍的強度，打出去當下非常振奮，也非常感謝學長給予的鼓勵，對於隊上競爭，他也表示有機會就要把握住。

梁家榮近2年一軍機會不多，今年6、7月幾乎都在二軍；昨天桃猿對富邦悍將的比賽，在6局下敲出陽春全壘打，為本季首轟。梁家榮今天說：「當下想說終於把球打出去了，但不確定是不是全壘打，所以就快點跑，知道出去後很振奮，想流眼淚，沒有辜負期待我的人。」

梁家榮在二軍打擊狀況火燙，打擊率高達3成59，他坦言：「上一軍有點沒辦法銜接，各方面都有壓迫感，不管是成績，或是對自己的期許，造成比較緊繃。」不過梁家榮也感謝隊上學長鼓勵，敲出全壘打後，甚至比自己還開心。

梁家榮指出，尤其是郭嚴文、林泓育很常給予鼓勵，也是球隊的信心支柱，並說：「球隊不管在好或是不好的時候，他們都會率領球隊，讓我們可以很安心比賽。」梁家榮也感謝在二軍時教練團的幫助，以及總教練給機會。

梁家榮是於2013年季中加入桃猿，今年已來到職業生涯第7年，面臨一屆又一屆的新人加入，他說：「這就是競爭，有機會就要把握住，讓自己能待得更久，要更好才會站得更穩。」

近期桃猿掀起一股「賽後特打」風潮，梁家榮也不例外，他表示，主要是利用賽後時間再加強，讓動作更扎實，他說：「好的手感得來不易，要更確實抓住它。」（編輯：張芷瑄）1080815