國王佛克斯備戰NBA新球季 退出世界盃美國隊

（中央社洛杉磯17日綜合外電報導）美媒報導指NBA沙加緬度國王後衛佛克斯（De'Aaron Fox），為了專心備戰新球季，決定退出美國隊，讓如今參加世界盃男籃賽的觀察名單上只剩13人。

美國隊這次將在月底於中國進行的世界盃男籃賽尋求3連霸，但組隊過程極度不順，不但有超級巨星一開始就婉拒入隊，還有不少球星在美國隊練球的過程陸續退隊，佛克斯退出後，美國隊僅剩13人，而正式參賽名單將有12人。

在世界盃開打前，美國將到澳洲的墨爾本、雪梨，與澳洲隊、加拿大隊共打3場表演賽，也為世界盃熱身，就在出發之際才突然宣布退隊，讓各界一陣錯愕。

佛克斯是本週第3名退出美國隊的球員，休士頓火箭前鋒塔克（P.J. Tucker）、多倫多暴龍後衛勞瑞（Kyle Lowry）本週稍早分別因為腳踝、拇指傷勢相繼退出。

21歲的佛克斯是NBA二年級生，他在國王兩年期間，有平均14.6分、5.9助攻、3.3籃板、1.3抄截；今年81場比賽，有平均17.3分、7.3助攻、3.8籃板、1.6抄截。

美國隊這次缺少哈登（James Harden）和詹姆斯（LeBron James）這些聯盟超級巨星，但有聯盟頂級潛力新秀，並由聖安東尼奧馬刺名教頭波波維奇（Gregg Popovich）掌兵符。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1080818