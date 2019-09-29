張育成返先發敲安打 陳偉殷挨3分砲皆非責失

（中央社記者楊啟芳台北29日電）克里夫蘭印地安人張育成今天重返先發，3打數敲1支安打，選到1次保送並跑回分數，終場印地安人以7比10落敗；馬林魚隊的陳偉殷則是投2局，挨哈波3分砲但皆非自責分。

印地安人今天對華盛頓國民的比賽，張育成睽違7天重返先發，擔任第6棒三壘手，2局上就敲出左半邊安打。不過國民隊2局下靠著連續安打，及巴拉（Gerardo Parra）轟出滿貫全壘打，攻下9分，奠定勝基。

印地安人苦苦追趕，4局上蘭普洛（Jordan Luplow）敲陽春砲後，雷耶斯（Franmil Reyes）敲二壘安打，張育成再選到保送，接著哈瑟（Eric Haase）轟3分砲，形成4比9落後；不過下個半局國民的齊默曼（Ryan Zimmerman）敲1打點安打。

5局上印地安人的雷耶斯敲出2分全壘打，9局上蘭普洛再轟陽春砲，不過終場印地安人仍以7比10不敵國民隊。總計張育成3打數敲出1支安打，選到1次保送，跑回1分，目前打擊率1成86。

馬林魚對費城人的比賽，馬林魚隊陳偉殷在5局下、球隊0比6落後時登板，一開始就4球賞給羅德里格斯（Sean Rodriguez）三振，接下來被佛朗哥（Maikel Franco）敲安打，不過讓下一棒擊出雙殺打。

第6局陳偉殷續投，1出局後中外野手柏蒂（Jon Berti）發生失誤，之後再抓下1個出局數，不過被敲安打後，再被哈波（Bryce Harper）轟3分全壘打，最後送出三振。

總計陳偉殷投2局被敲3支安打，包含1支全壘打，失3分皆非責失，送出2次三振，目前防禦率6.59，終場馬林魚以3比9落敗。（編輯：林沂鋒）1080929