梅花旗文化球員罵髒話 至少禁賽3場

（中央社記者楊啟芳台北4日電）梅花旗棒球賽昨天文化大學對台北市立大學的冠軍戰中，文化選手陳偉濠回本壘時罵髒話引起討論，今天學校做出懲處，至少禁賽3場，也會送交獎懲委員會議處理。

梅花旗冠軍戰文化大學以6比5擊退北市大，奪下隊史第14座梅花旗冠軍獎盃，另外「投打二刀流」劉致榮更是抱回本屆賽事打擊獎（打擊率6成19）、打點獎（10分打點）、全壘打獎（3轟）及最有價值球員4獎。

不過球賽中間發生插曲，文化球員陳偉濠第6局時疑似伸手故意想製造觸身球，不過主審不受理，滑掉手中的球棒以示抗議；之後跑回本壘時，罵了一句髒話，主審更到休息室警告，引發討論。

文化大學今天做出懲處，表示將雙管齊下，從校規和球隊管理兩方面處理。校規方面，將請相關單位了解情況後提案，送交獎懲委員會議；球隊管理部分，為維持紀律，將予陳偉濠至少3場禁止出賽處分，並由相關教師本於教育原則，個別施以輔導及品德教育。

文化大學棒球隊粉絲團也發文表示，「對於比賽發生的狀況，當下教練團已經告知選手行為不當，隨即也馬上跟主審道歉，造成大家觀感不佳非常抱歉，希望大家能繼續支持我們，謝謝您們。」（編輯：吳協昌）1081004