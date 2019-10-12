兄弟蔡齊哲變得很不同 一軍總冠軍賽初體驗

中華職棒中信兄弟隊投手蔡齊哲（圖）今年由牛棚教練林恩宇力薦，生涯首度參與一軍總冠軍賽，他12日表示很興奮，也很榮幸可以趕上「恰恰」彭政閔引退年。中央社記者謝靜雯攝 108年10月12日

（中央社記者謝靜雯桃園12日電）中信兄弟隊投手蔡齊哲在二軍總冠軍賽出賽變得「很不同」，展現企圖心和攻擊性，由牛棚教練林恩宇力薦，生涯首度參與一軍總冠軍賽，蔡齊哲說很興奮，很榮幸能趕上彭政閔引退年。

中職中信兄弟隊投手蔡齊哲，2017年季中選秀被兄弟隊選進，當年季末就有一軍先發出賽紀錄，今年上半季蔡齊哲一軍出賽13場（11場先發），戰績2勝6敗，出賽防禦率6.34，表現不算突出，下半季僅有2場一軍出賽紀錄。

蔡齊哲下半季一軍出賽機會不多，但最後仍被兄弟教練團帶入總冠軍賽28人名單，牛棚教練林恩宇透露，兄弟二軍打總冠軍賽期間，雖然兄弟一軍也在爭下半季冠軍，但有透過電視追蹤二軍球員表現，「他在二軍總冠軍賽後援出賽，感覺變得很不一樣」。

蔡齊哲二軍總冠軍賽與富邦悍將隊交手，3戰都是後援登板，總計投4局僅被敲出2支安打、無失分，戰績1勝、表現亮眼。

林恩宇表示，蔡齊哲今年先發出賽時，感覺會想比較多，但移往後援出賽後，展現完全不同的攻擊性和企圖心，在兄弟爭冠期需要這樣的戰力，所以向一軍教練團力薦，總教練觀察分析後，也決定採用、把蔡齊哲帶入總冠軍賽名單。

蔡齊哲表示，今年剛開始出賽投球比較大膽，但開始有些成績後，就會想要更好，反而保守，沒能發揮自己的優勢，下到二軍，教練要自己不要多想，一球一球來，慢慢調整心態，找回好的投球感覺。

中職生涯首度打總冠軍賽，蔡齊哲難掩興奮情緒，但也說上場當成一般例行賽，努力完成教練交代的任務，今年總冠軍賽也是兄弟隊精神領袖「恰恰」彭政閔球員生涯最後一次總冠軍賽，蔡齊哲表示，「很榮幸有機會跟恰恰一起打總冠軍賽」。（編輯：張芷瑄）1081012