從總冠軍賽到入選12強 廖乙忠笑說像做夢剛睡醒

（中央社記者楊啟芳桃園23日電）世界12強賽中華隊今天開訓，中信兄弟投手廖乙忠表示，能一路從總冠軍賽打到國際賽事，現在有點像做夢剛醒的感覺，還是覺得很不可思議，也說不管先發還是後援，都沒有問題。

廖乙忠2018年參加中職季中選秀落選，不過以自主培訓身分加入兄弟，今年6月底開始就成為兄弟固定本土先發，總計出賽13場，拿下3勝5敗，防禦率4.36；總冠軍賽第2戰先發6.1局失5分，奪下勝投。

總冠軍賽結束後，廖乙忠接著向12強中華隊報到，之前總教練洪一中曾點名他可能是先發人選之一。廖乙忠今天表示，「洪總教練給我這個機會，就是把該做的工作做好」。

廖乙忠指出，總冠軍賽打完之後就沒有實戰丟球，但還是有在動，今天開訓上投手丘面對打者，「還在抓那個感覺，今天這樣投還可以，也沒有疲勞狀況，因為已經休息了2天，身體上還可以」。

目前教練團還沒有告訴他先發或後援的定位，廖乙忠說：「先給教練看狀況再去調整，業餘時期我有丟過後援，到職棒是先發，自己覺得都還OK，只要可以投球就好。」

從自主培訓身分，到成為球隊一軍先發輪值，再得到機會打一級國際賽事，廖乙忠笑說：「有點像做夢剛睡醒的感覺，總冠軍賽打完雖然輸掉了，後來回想看看，現在還是覺得很不可思議。」

雖然經歷過總冠軍賽的高張力，不過廖乙忠認為，打中華隊是為了國家拚榮耀，而且職棒各隊球員聚集在一起，意義不太一樣。（編輯：張芷瑄）1081023