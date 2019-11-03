韓國情蒐員奉重根被台灣嚇到 投手球速不輸日本

世界12強棒球賽將開打，韓國隊情蒐人員奉重根（右）現身台中洲際棒球場，他3日表示，雖然是來對古巴隊情蒐，但被中華隊的表現「嚇到」，認為台灣投手不輸日本，球速上非常有利。中央社記者楊啟芳攝 108年11月3日

（中央社記者楊啟芳台中3日電）世界12強棒球賽將開打，韓國隊情蒐人員奉重根現身洲際棒球場，他表示，雖然是來情蒐古巴，但昨天看到中華隊「嚇了一大跳」，認為台灣投手不輸日本，球速上非常有利。

官辦熱身賽近2天在洲際棒球場舉行，韓國隊情蒐人員奉重根都有到場，情蒐同為預賽C組的古巴隊及澳洲隊。奉重根為前美國職棒勇士隊及紅人隊投手，2007年回到LG雙子隊，於去年退休，目前在韓國電視台KBS擔任球評，同時是韓國隊情蒐人員。

奉重根今天表示，雖然這2天是來對古巴隊情蒐，不過昨天被中華隊的表現「嚇到」，他說：「中華隊比想像中還要強2、3倍，馬上跟韓國那邊聯絡，第一輪台灣會晉級，韓國第2輪目標就是台灣了。」

奉重根以前多次入選國家隊，因此也跟中華隊交手過，其中2008年北京奧運彭政閔經典「頭部滑壘」就是對奉重根。他認為，以前台灣球風偏日式，不過最近轉為美式風格，「從2006年一直到現在，以我跟台灣交手的經驗，台灣一年比一年進步」。

12強賽中華隊與波多黎各、委內瑞拉及日本分在B組，分組前2名能晉級複賽，奉重根之前也有到沖繩對日本隊情蒐，他認為中華隊熱身賽的內容較好，「日本是投優於打，但我昨天看台灣，投手球速也不輸日本，短期比賽球速快是有利的，昨天看大家都幾乎有150公里以上，水準非常高」。

奉重根表示，這幾天跟大聯盟球探在聊天時，大家都認為B組會是由日本和台灣晉級複賽，昨天奉重根也看到張進德敲全壘打，「台灣是非常有攻擊力的，棒球本來就是要有攻擊力，現在韓國最大的對手是台灣」。

雖然這2天奉重根是來情蒐，不過在場邊有許多球迷找他簽名，他笑說：「從機場就很多人跟我要簽名，全部都想幫他們簽，很感動，這是我第一次來台灣，台灣棒球很發達，球迷也非常熱情。」最後他也與在場台灣記者說，希望能在東京複賽相見。（編輯：葉俐緯）1081103