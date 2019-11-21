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HBL松山雙塔高人一等 盼包新人王和MVP

最新更新：2019/11/21 14:12

（中央社記者龍柏安台北21日電）來自中國珠海的雙胞胎于泓翔與于泓凱，是今年HBL高中籃球聯賽松山高中的高一新生，兩人212公分的身高走在路上總是鶴立雞群，于泓凱打趣地說：「回頭率99%。」

于家兄弟國中就來台灣就讀永吉國中，畢業後則進入松山就讀。哥哥于泓凱透露，兄弟倆就是想打球，「而且黃教練（黃萬隆）在中國籃球圈超有名，幾乎所有人都知道他，以前隊友知道我投入他的門下，都很羨慕我們。」

兄弟倆天生就高人一等，國一就長到198公分，如今裸足已達212公分。于泓凱坦言，高度在籃球場上是優勢，生活上仍有些不便，除了坐捷運總要低著頭，床鋪也要兩張床併在一起才能睡，走在街上更是大家注目的焦點，他幽默地說：「回頭率99％。」

兄弟身高相同，只有體重稍有差別，于泓凱說：「我比較肥，臉比較圓。」問他和弟弟PK誰比較強，他臭屁說：「一般來說都是我贏。」不過老弟于泓翔聽了可不服氣，他還擊說：「一般來說都是我贏吧。」

今天松山高中以107比75擊敗新屋高中，攤開帳面數字，老哥于泓凱今天上陣20分40秒，繳出11分、9籃板，弟弟于泓翔只打了14分37秒，效率驚人拿下5分、10籃板與3阻攻，不過他因雙腿抽筋提前退場，對此他無奈地說：「我也不知道為什麼，每次的第1場比賽我都會抽筋，接下來就好了。」

對於今年賽季的目標，于泓凱放話：「想要新人王和總冠軍賽MVP。」他承認，老弟恐是他最大的競爭對手，對此于泓翔則不認同，他搞笑地說：「是他拿新人王，我拿MVP。」（編輯：吳協昌）1081121

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