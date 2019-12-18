台灣第6人 柯秉中積分上升首登世界撞球球王

（中央社記者黃巧雯台北18日綜合報導）台灣撞球好手柯秉中雖在剛落幕的世界9號球錦標賽止步4強，但積分增至2萬3801分，世界花式撞球協會最新公布世界排名，柯秉中從第3首登第1，為歷年來第6名台灣球王。

在卡達首都杜哈（Doha）舉行的世界9號球錦標賽中，俄羅斯好手高斯特（Fedor Gorst）在壓軸決賽，以13比11擊敗台灣好手張榮麟奪冠，而柯秉中4強賽遭淘汰，以並列銅牌作收。

不過，因柯秉中闖進4強，進帳積分4725分，根據最新出爐的世界排名，前3名大洗牌，柯秉中以積分2萬3801分，擠下德國的費勒（Joshua Filler）、美國的范鮑寧（Shane Van Boening），首度榮登球王寶座，並同時成為繼趙豐邦、張榮麟、張玉龍、柯秉逸和鄭喻軒後，第6名台灣球王。

柯秉中今天在臉書上表示，「這次卡達9號球世錦賽終於結束啦，拿到第3名，很可惜沒能創下同年拿下2個世界冠軍的紀錄。」

柯秉中坦言，這場比賽結束後完成他的夢想，就是坐上世界第一的寶座，「努力了好久，終於拿到了，真的很開心」。

台將近期在撞壇表現亮眼，最新公布的世界前5名就有3人是台將，其中柯家兄弟檔除了柯秉中登上球王，哥哥柯秉逸最新排名也從第9前進至第4。

另外，張榮麟也因為拿下世界9號球錦標賽亞軍，世界排名從第11，躍居第5。（編輯：洪學廣）1081218