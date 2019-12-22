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SBL賽森狂飆41分領軍 九太勝台銀開胡

最新更新：2019/12/22 21:57

（中央社記者龍柏安台北22日電）開季苦吞4連敗的九太科技，今天靠著洋將賽森在第4節最後2分35秒內連拿13分，轟下本季單場最高的41分，率隊以89比81擊敗台灣銀行，遲來的本季首勝總算入手。

第17季超級籃球聯賽（SBL）今天在台北和平籃球館進行2場比賽，本季勝場還未開胡的九太，今天靠著賽森（Franklin Session）第4節轟下23分、挺身而出接管戰局，以一己之力率隊後來居上，完成逆轉勝。

九太第4節最後3分14秒，追到只差1分，接下來賽森在最後2分35秒內，在對方洋將瓊斯（Matt Jones）看管下連續砍進2顆3分球，率隊後來居上，接下來最後8罰他命中7球，成功「關門」留下勝利。

雖身為致勝功臣，賽森卻不居功，他把勝利歸功給教練團與他的隊友，而被問到最後他挺身而出接管戰局，他強調在防守端耗費了非常多的體能，非常感謝隊友幫他分擔控球，讓他才有餘力在最後關頭盡情釋放火力，而終於拿下本季首勝，他說：「棒級了。」

賽森透露，他生涯單場最高的分數是48分，今天他轟下41分則是效力SBL以來單場最高，他說：「如果打出這樣的表現，我們還不能贏就真的太遜了。」

今天賽森出賽35分鐘，除攻下41分，還抓下15籃板、5助攻與2阻攻，攻防兩端幾乎全看他一人表現，問他賽後是否已精疲力竭了，他說：「我精力依舊充沛，現在叫我再上場也沒問題。」（編輯：李亨山）1081222

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