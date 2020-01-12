獅隊代總林岳平盼成功救援 潘威倫有望投開幕戰

（中央社記者謝靜雯台南12日電）中職統一獅隊今天在台南展開春訓，新任代理總教練林岳平期許發揮「救援」精神，帶領獅隊打出新氣象；獅隊開季首戰為3月15日，老經驗投手潘威倫有機會再扛獅隊開幕首戰先發。

中職統一獅隊今天在台南南英商工舉行開訓典禮，代理總教練林岳平表示，球團賦予總教練的重責，也準備好接受任務，球員時期是救援投手，「希望可以秉持同樣的精神，成功救援，帶領球隊邁向南霸天」。

獅隊正式展開春訓，備戰新球季，林岳平表示，目前訓練計畫分2部分，年輕球員包括野手陳傑憲、吳桀睿、陳重羽等人，預計2月會到日本打交流賽，預期赴日的球員們調整進度會較快，至於中生代、老經驗球員，則全力備戰2月底、3月初的中職熱身賽，將狀態調整到最佳，面對開季例行賽。

獅隊老經驗投手潘威倫目前在中職保有多項投手紀錄，本季有機會挑戰生涯2000局投球局數，潘威倫近年因傷所困，影響出賽場次，但去年整季23場先發出賽，戰績8勝7敗，出賽防禦率5.10，先發場次、勝投數已經是近4季最多。

林岳平表示，潘威倫仍舊是獅隊重要的先發投手戰力，潘威倫登板能否拿下勝利已是其次，健康的潘威倫單季能吃下至少100局，對獅隊先發投手群是很大的幫助，相信以他的能力，只要身體健康，球隊規劃讓他每週先發1場為目標。

潘威倫若調整快，擔任統一獅隊開幕首戰先發投手是目標，但林岳平補充，今年因為配合6搶1奧運棒球資格賽，中職開季後打6場比賽就會休息，如果潘威倫狀況沒有調整到完整，也考慮6搶1過後再讓他於例行賽登板。（編輯：張雅淨）1090112