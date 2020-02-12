征戰世界盃室內拔河賽 大笨牛隊練到最後一刻

（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）大笨牛拔河隊即將出戰世界盃室內拔河錦標賽，隊員把握最後時間，今天持續在南投高中進行高強度訓練，盼為台灣爭取佳績。

「左、右、左、右」低沉的指令口號，腿部肌肉因出力到極限而脹大，腳踩的鞋子彷彿要爆開。大笨牛拔河隊15日即將啟程愛爾蘭參加20日到23日進行的2020世界盃室內拔河錦標賽，隊員把握今天進行最後一次高強度模擬賽，分隊拔河對拉15局。

根據中華民國拔河運動協會資料，中華拔河隊將出戰女子500公斤級、女子540公斤級、男子560公斤級、男子600公斤級、男子640公斤級、男子680公斤級、男女混合580公斤級、U23男子600公斤級，共8組別賽事。

其中大笨牛拔河隊參加男子560公斤級、男子600公斤級、U23男子600公斤級國家對國家的「錦標賽」；另外，隊員也拆成南投縣體育會拔河委員會、大笨牛拔河隊、台北市立大學共3隊參加俱樂部性質的「公開賽」6項組別賽事。全隊含教練及領隊約40多人。

任教國立台灣海洋大學的教練陳建文說，在U23男子600公斤級賽事，將西班牙巴斯克自治區隊視為最強勁對手，公開賽先測試巴斯克自治區隊實力，錦標賽再依敵情探測結果調整隊伍成員組成，例如安排出戰隊員為著重攻擊型或耐力防守型，或攻守平衡組隊。

陳建文說，中華男子拔河隊實力近年提升到世界前段，但愛爾蘭、北愛爾蘭、蘇格蘭、巴斯克自治區、荷蘭仍是不能輕忽的強敵，實力不相上下，奪冠機會需依臨場戰術設定，但錦標賽男子560公斤級應可進入決賽，男子600公斤級因外國人體型優勢，目標設定進4強。

為了比賽，大笨牛拔河隊員除訓練還要減重，以符合各量級一隊8人體重總和上限，甚至有隊員須4到6個月內減重30公斤，訓練加上減重，讓隊員臉上已經顯露疲態，大笨牛成員、南投縣體育會拔河教練陳鵬文也說，比賽前脫水過程牽涉生命安全，可能隨時有休克、腎衰竭風險，但若不進入如此狀態，不可能減重達標。

出國比賽，經費也是大問題，除政府補助、永齡基金會贊助新台幣百萬元以上、各界小額捐款，目前全隊所需約新台幣300萬元經費仍不足，隊員先自掏腰包3萬元以應付各項花費，包含國外已在催繳旅館費。

大笨牛拔河隊以俱樂部性質運作，未設隊部地址或會籍，許多成員是南投高中畢業校友，目前約50名成員有社會人士與大專生，分布基隆、台北、桃園、台中、彰化、高雄、花蓮等地，成員假日定期訓練，這次為備戰世界盃，1月就到南投高中密集訓練，由於練2天休1天，甚至有成員乾脆辭去工作專心備戰。（編輯：李錫璋）1090212