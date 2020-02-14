木棒聯賽鶯歌隊史首度一階止步 東體分組第一晉級

（中央社記者謝靜雯台北14日電）高中木棒聯賽第一階段賽程，甲組大理高中李展毅敲超前安、葉林鑫後援穩守，以3比2擊敗鶯歌工商，台東體中8局大反攻，以14比7擊敗中興高中，鶯歌木棒聯賽隊史首度第一階段止步。

108學年度高中棒球聯賽（木棒賽），甲組直到第一階段最後一天賽事才確定晉級關係，大理高中今天與鶯歌工商交手，兩隊前3局都沒有拿下分數，大理高中4局靠著失誤、內野安打、接連觸身球保送擠回第1分。

鶯歌工商5局下半靠著保送、盜壘、暴投、高偉倫適時安打，送回追平分，大理高中8局再起攻勢，黃聖偉安打、保送、李展毅二壘打超前比數，石偉誠再補上安打，多添1分保險分；鶯歌工商8局下半靠著接連2支安打，追回1分，但攻勢沒能延續、吞下敗仗。

鶯歌工商101學年度首度參加木棒聯賽，就打入24強，近年都有不錯成績，105學年度拿下隊史最佳第7名，近兩年也都打入12強，今年第一階段就止步，也是隊史木棒聯賽首次。

甲組另一場比賽台東體中與中興高中交手，台東體中3局靠著接連5支安打、攻下4分，但投手群4局開始有狀況，中興高中4到7局、局局得分，7局打完台東體中5比7落後。

台東體中8局下半再起攻勢，靠著單局4支安打、4次保送，加上對手2次守備失誤，一口氣打了12人次，攻下9分大局，以14比7、8局提前拿下勝利，以分組第一名晉級；甲組今天賽程結束後，確定台東體中、大理高中、中興高中晉級第2階段（24強）賽。

木棒聯賽明、後天休兵，第二階段比賽17日開打，分8組舉行，每隊取前2名晉級第三階段比賽，冠軍預計3月2日出爐。（編輯：張芷瑄）1090214