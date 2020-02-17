東京馬拉松取消一般跑者參賽 擬給2021年參賽權

（中央社東京17日綜合外電報導）日本受到武漢肺炎疫情延燒影響，將於3月1日舉行的東京馬拉松主辦單位今天決定取消一般跑者參賽，僅讓200多人的菁英跑者與會。主辦單位傾向給今年一般跑者明年參賽權。

日本境內接連發生俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，東京馬拉松主辦單位考量疫情擴大，決定全面取消一般跑者參賽，僅讓200多人的菁英跑者參賽，讓今年東京馬拉松從原本約3萬8000名跑者參賽的規模，大幅縮小到約200多人。

菁英選手僅限2017年2月以後，男子成績在2小時21分內、女子成績在2小時52分內的選手，今年東京馬拉松男女菁英選手合計約200人；輪椅組馬拉松也同樣僅限菁英選手參賽，預計男女合計約30人。

日本產經新聞報導，主辦單位目前傾向給予今年一般參賽跑者明年參賽權。

日本讀賣新聞報導，東京馬拉松從2007年開辦以來，每年都有約100萬名觀眾聚集在路線兩側觀賽，是日本為人周知最大規模的市民參加型馬拉松盛會。

主辦單位在今天以前已要求到本月一日止住在中國的約1800名參賽者自願放棄出賽，也準備採取當天在現場發放口罩給有需要的人等防疫對策。不過，基於東京都內接連出現武漢肺炎患者，所以主辦單位研商幾個縮小賽事規模的腹案。

相關人士說，根據研商結果，基於「防止疫情擴散是首要之務」等意見，決定取消所有一般跑者參賽。

至於後續衍生問題，例如已繳交的報名費如何退費等，主辦單位將持續研議。不過，在距離比賽不到2週時間做出這樣的決定，對已訂好機票及住宿的跑者來說影響不小。（譯者：黃名璽/核稿：徐崇哲）1090217