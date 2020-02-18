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張嘉豪開轟南英2連勝 木棒聯賽率先晉16強

最新更新：2020/02/18 19:21
108學年度高中棒球聯賽（木棒組）第2階段賽事持續展開，南英商工18日與北科附工交手，南英野手張嘉豪順利開轟，率隊以9比2拿勝。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真　109年2月18日
108學年度高中棒球聯賽（木棒組）第2階段賽事持續展開，南英商工18日與北科附工交手，南英野手張嘉豪順利開轟，率隊以9比2拿勝。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真　109年2月18日

（中央社記者謝靜雯台北18日電）高中木棒聯賽第二階段（24強）南英商工今天與北科附工交手，南英商工3任投手聯手壓制，野手張嘉豪開轟，率隊以9比2拿下2連勝，提前確定晉級第三階段（16強）。

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）第二階段24強賽，南英商工昨天以2比1擊敗玉里高中，今天與北科附工交手，投打有表現。

今天比賽兩隊前2局都沒有拿下分數，北科附工3局有攻勢，靠著接連安打、保送、暴投，先攻下2分，南英商工4局反攻，陳統恩率先敲出二壘打，張嘉豪開轟，2分砲幫助球隊扳平比數，接著再靠保送、失誤、接連安打多添2分，取得4比2領先。

南英7局再起攻勢，抓準北科附工投手、守備出狀況，單局5安、1保送、3次守備失誤，一口氣打了一輪，攻下4分、奠定勝基，8局再靠著保送、失誤、 投手犯規，多添1分保險分。

南英先發投手高晟顏投3局被敲2安，投出4次保送，失掉2分責失分，許宸豪接手中繼3局無失分，張翰正後援穩守，沒再讓北科附工有反攻機會。南英第二階段比賽率先搶下2勝、確定晉級第三階段16強賽。

南英商工連6屆闖進第三階段16強賽，玉里高中和北科附工明天還有一場比賽，勝隊晉級第三階段；其他組賽況，壽山高中昨天以2比9不敵普門中學，今天又3比7輸給嘉義高中，提前確定被淘汰，普門與嘉中明天交手無關晉級。（編輯：吳協昌）1090218

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