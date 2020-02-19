木棒聯賽東體晉級16強 投手方郁淮成黑馬

（中央社記者楊啟芳台北19日電）高中木棒聯賽今天進行第二階段24強賽事，台東體中展現強大火力，首局就拿下5分，提前於5局以15比0淘汰彰化藝中，投手方郁淮表現令總教練驚艷，小兵立大功。

東體盼創造板凳深度，此戰讓近況不佳的主力內野手謝毅坐板凳，高晨浩爭取到先發機會，不常先發的投手方郁淮表現也令人驚艷。東體總教練葉明嘉透露，這場比賽小兵立大功，之後也會讓隊內保持競爭，不會每場比賽都固定先發人選。

東體185公分的投手方郁淮，國小時期零科班經驗，直到國中二年級才進棒球隊，高二參加木棒聯賽達成5局完投勝，受到葉明嘉大力稱讚。

方郁淮說：「國小時期只有跟哥哥玩棒球，沒有參加球隊，但對棒球有興趣，國二加入球隊，國三才開始參加全國聯賽。」從台南市金城國中畢業後，經由學長黃霆杉介紹，來到台東體中，方郁淮說：「聽了學長分享這邊設備，還有教練的指導方式都很喜歡，所以決定念東體。」

方郁淮將投手教練高龍偉視為偶像，「教練最常教我心態上的調整，不管場上表現好與壞，心情都不能起伏太大。」他目前球路有直球、曲球及變速球，不過變化球還不是掌握得很好，直球球速尚未達140公里，他設定目標145公里。

高中木棒聯賽16強出爐後馬上抽籤，第三階段將分為4組，21日至23日進行循環賽，分組第一名列為8強種子，第二名及第三名晉級12強淘汰賽。

抽籤結果為A組普門中學、三民高中、花蓮體中、大溪高中；B組興大附農、北科附工、台東體中、平鎮高中；C組大理高中、南英商工、東石高中、西苑高中；D組嘉義高中、穀保家商、仁義高中、高苑工商。（編輯：管中維）1090219