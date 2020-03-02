東體木棒聯賽殿軍隊史最佳 要重現台東青棒實力

（中央社記者謝靜雯嘉義2日電）高中木棒聯賽季軍戰，台東體中一度領先，7局牛棚投手壓不住，單局被敲6支安打，以1比8吞敗、拿下殿軍，已是隊史最佳；接下來國手選拔賽目標也是4強，讓大家知道台東青棒實力。

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）季軍戰，台東體中5局先馳得點，5局下半普門中學追回2分、翻轉戰局，兩隊6局打完，東體1比2落後。東體7局啟動牛棚，兩任左投林紹偉、胡家豪沒能穩住陣腳，單局被敲出6支安打失掉6分，提前在7局輸掉比賽。

108學年度高中棒球聯賽2日在嘉義進行季軍戰，台東體中投手葉銘輝掛帥先發，一度領先普門中學，但7局牛棚投手壓不住，單局被敲6支安打，終場以1比8吞敗、拿下殿軍。中央社記者謝靜雯攝 109年3月2日

台東體中總教練葉明嘉表示，今天先發投手葉銘輝比賽前半段投球節奏掌握的很好，雖然失掉2分，但相信以東體的打線，比賽後半段追分不是難事，7局兩任後援投手上場接連被敲安打，比較意外普門對左投的掌握度這麼好。

葉明嘉表示，今年陣中8名投手很平均，不像去年陣中有兩名特別突出的投手余謙、黃弘毅，每名投手都有可能需要扛先發、負擔局數，打到比賽後半段反而成為優勢，讓對手無法預期投手安排。

葉明嘉表示，這次清楚讓球員們知道，參加比賽不會把壓力放在單一明星球員身上，「我們是靠團隊，只要有把握機會表現，就可以有舞台」。

雖然沒能拿下季軍，但台東體中拿下殿軍已經是隊史最佳成績，也是高中棒球聯賽繼93學年度改制後，東部（宜花東）縣市球隊繼98學年度後，再度拿下第4名好成績。

葉明嘉表示，感謝台東縣政府、台東體中校方及校長林鴻源一直以來的大力支持，台東縣有很多出色的青少棒好手，銜接到青棒，讓台東體中戰力提升，接下來兩個青棒國手選拔賽，目標也是設定4強，希望讓大家重新肯定東部青棒的實力。（編輯：張雅淨）1090302