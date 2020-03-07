梁家榮4安5打點桃猿搶勝 兄弟吞官辦熱身賽首敗

中華職棒官辦熱身賽，樂天桃猿隊7日火力發揮，在斗六迎戰中信兄弟隊全場敲出19安，桃猿梁家榮單場4安5打點好表現，助隊以19比7拿勝。（樂天桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 109年3月7日

（中央社記者謝靜雯台北7日電）中職官辦熱身賽樂天桃猿隊火力發揮，全場敲出19安，梁家榮單場4安5打點，兄弟團隊敲出2轟仍無力追分，樂天以19比7拿勝，兄弟吞下熱身賽首敗，桃猿單場拿19分，也是本季熱身賽新高。

中職官辦熱身賽樂天桃猿隊今天與中信兄弟隊在斗六棒球場交手，兩隊先發投手首局都有狀況，桃猿隊本土王牌投手王溢正，熱身賽首場出賽，首局挨轟，被岳東華敲出全壘打，單局被敲3安，失掉2分。

兄弟隊先發投手廖乙忠首局也有狀況，接連被敲4支安打，投出1次保送，另有1次暴投，單局失掉4分。王溢正今天總計投3局，被敲3支安打，投出1次保送、2次三振，失掉2分責失分；廖乙忠投4.1局被敲7支安打，投出5次三振，失掉7分責失分。

桃猿隊打線發揮，全場敲出19支安打，先發1到9棒、棒棒安打，梁家榮手感火燙，首局二壘打幫助球隊追回2分，5局再敲出二壘打，帶有1分打點，6局敲出安打，再送回1分，7局打擊機會也敲出安打，貢獻1分打點，總計單場6打數敲出4支安打有5分打點。

兄弟隊今天賽前熱身賽5戰全勝，團隊敲出17發全壘打為5隊最多，今天也有全壘打表現，除了岳東華外，陳文杰也在8局開轟，團隊熱身賽全壘打數累積6戰19轟。

今天比賽4局打完桃猿4比2領先，桃猿5到7局、局局得分，5局攻下4分，6局攻下2分，7局一口氣打了14人次，靠著單局4次保送、8支安打，加上對手守備失誤，攻下9分大局；單隊單場拿19分，為本季官辦熱身賽新高。（編輯：張芷瑄）1090307