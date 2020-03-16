文化挑戰連霸有隱憂 盼天才型球員陽杰恩補上

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）文化大學直闖4強想挑戰3連霸，二壘、游擊防區成為總教練廖敏雄心中的隱憂，他期待「天才型」球員陽杰恩（前左）能補上缺口。中央社記者謝靜雯攝 109年3月16日

（中央社記者謝靜雯台中16日電）大專棒球聯賽（公開一級）文化大學直闖4強想挑戰3連霸，陣中「投打二刀」劉致榮旅外後，二壘、游擊防區成總教練廖敏雄心中隱憂，他口中「天才型」球員陽杰恩被期待補上缺口。

文化大學今年陣中少了陳偉濠，加上劉致榮旅外，二壘、游擊防線不夠穩定，是廖敏雄最擔心的地方，廖敏雄直言，大專聯賽從預賽打到複賽結束，一直在觀察球隊守備狀況，也提到球隊氣氛不錯，近幾場比賽，只要前3棒順利上壘，可以帶動球隊攻擊氣勢。

廖敏雄謹慎評估開路先鋒第1棒人選，決定由陽杰恩扛起、鎮守二壘，今天複賽最終戰與開南大學交手，陽杰恩單場2安、1打點，扮演攻勢火車頭。廖敏雄表示，陽杰恩的預賽打擊狀況調整得更好，可以輕易將球打得很遠。

陽杰恩也是可投可打的好手，投球最快球速可達150公里，當野手可以守二壘和游擊，廖敏雄表示，看陽杰恩的守備和打擊動作，「是天才型的球員」，守備敏捷度也很好，也是球隊的活棋。

目前大三的陽杰恩表示，從三級棒球時期就是投手、二壘和游擊3個位置跑，已經習慣不會覺得有負擔，複賽近幾場打擊狀況沒有調整的巔峰，備戰接下來28日開打的決賽，希望可以找回好的打擊節奏。（編輯：管中維）1090316