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SBL張容軒退休 九太5日辦閉門引退儀式

最新更新：2020/04/02 18:03

（中央社記者黃巧雯台北2日電）超級籃球聯賽（SBL）高雄九太科技隊今天宣布，將在4月5日為老將張容軒舉辦退休儀式，因SBL目前因應武漢肺炎疫情採閉門戰，球團呼籲球迷當天可以透過電視轉播觀看。

SBL本週將繼續在新北市的晧宇國際亞洲區籃球培訓中心舉行賽事，九太將於4月5日晚間6時對戰裕隆納智捷一役，中場時間為張容軒舉行退休儀式。

九太總教練劉嘉發、隊長陳文宏當天將獻上獎牌、花束，表揚張容軒在籃壇的貢獻，張容軒也將發表引退感言，因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情緣故，SBL採閉門開打，球迷當天仍可透過電視轉播收看。

今年32歲的張容軒，自2006年加入台灣銀行隊，展開SBL球季，歷經金門酒廠、台灣大、富邦勇士、台灣啤酒、九太科技各隊，他從高中籃球聯賽（HBL）新榮高中、大專籃球聯賽（UBA）台灣師大及SBL台灣啤酒，三階段都曾高舉金盃。

不僅如此，張容軒2014年曾代表中華男籃參加亞洲盃籃球賽，拿下中華隊史上最佳的銀牌，也曾數度獲選SBL年度第一隊，且2度拿下最佳進步獎。

張容軒是史上第15名達到SBL生涯3000分的球員，在SBL奮戰多年的他，後期也有場均15分的表現。

張容軒正在台灣師範大學攻讀博士班，本季還未上陣，他目前擁有專任教練資格，並已經通過教師檢定，已規劃好個人的退休出路。（編輯：管中維）1090402

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