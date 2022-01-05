郭泓志盼學弟胡金龍珍惜機會 打出另一波高潮

前職棒球星郭泓志（圖）5日出席木棒聯賽記者會受訪時談到中職統一獅隊剛簽下的學弟胡金龍，郭泓志表示，胡金龍一直都很認真地在訓練，希望他好好珍惜這次機會，再打出人生的另一個高潮。中央社記者楊啟芳攝 111年1月5日

（中央社記者楊啟芳台北5日電）中職統一獅隊昨天宣布簽下胡金龍，他的高中學長郭泓志今天表示，這段時間胡金龍雖然沒有比賽，但都很認真在自主訓練，希望他好好珍惜這次機會，打出人生另一個高潮。

前富邦悍將球員胡金龍2020年因為在南英棒球隊校友會群組留言引發風波，遭下放二軍、禁止出賽、停止隨隊練習；不過獅隊昨天宣布與胡金龍完成簽約，合約共1年，胡金龍將回到家鄉台南重返中職球場。

胡金龍的南英商工學長郭泓志，同時也和胡金龍同一間經紀公司，郭泓志今天出席木棒聯賽記者會受訪時談到胡金龍，他開玩笑說：「因為我們有很好的經紀人，能很快幫他（胡金龍）找到合約，以前我在的時候都還要拖一段時間。」

郭泓志與胡金龍很常碰面，雖然胡金龍已經1年多沒有比賽，不過郭泓志表示，胡金龍在這段時間都很認真地在訓練，「我很常看到他去做一些打擊訓練、重量訓練，其實基本上他還是維持自己的狀況，所以我相信他能很快找到合約，結果馬上就公布出來了。」

如今胡金龍確定加入獅隊，曾效力過獅隊的郭泓志說：「蘇總（領隊蘇泰安）對我們很好，很照顧台南的子弟兵，希望他好好珍惜這次機會，再打出人生的另一個高潮。」郭泓志也開玩笑說，希望胡金龍有機會幫自己介紹工作，「我也滿想打擊的，我打擊能力應該比較有天分，不比他差。」（編輯：張雅淨）1110105