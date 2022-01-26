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俄羅斯好手梅迪維夫逆轉勝 驚險挺進澳網男單4強

2022/1/26 22:43
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（中央社墨爾本26日綜合外電報導）俄羅斯籍第2種子梅迪維夫今天在澳洲網球公開賽男單8強賽，先丟失兩盤後奮力反擊，鏖戰5盤逆轉擊退21歲加拿大新秀奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime），驚險晉級4強。

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男網排名世界第2的梅迪維夫（Daniil Medvedev）今天在男單8強賽迎戰大會第9種子奧格-阿里辛，先丟失兩盤後，奮起直追連贏3盤，終場以6比7（4/7）、3比6、7比6（7/2）、7比5和6比4逆轉勝出。這場馬拉松大戰歷時4小時42分，雙方纏鬥到午夜過後才分出勝負。

25歲梅迪維夫將於28日在準決賽迎戰排名世界第4的希臘網球好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），西西帕斯今天稍早前在另一場男單8強賽，以6比3、6比4、6比2直落3盤，拍落大會第11種子義大利新星辛納（Jannik Sinner），生涯第3度在墨爾本挺進4強。（譯者：劉學源/核稿：林治平）1110126

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