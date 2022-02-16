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安特托昆博奪50分本季新高 公鹿賞溜馬7連敗[影]

2022/2/16 14:07（2/16 14:40 更新）
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安特托昆博15日轟出本季新高50分，率領密爾瓦基公鹿擊敗印第安納溜馬。（圖取自facebook.com/GreekFreakOfficial）
安特托昆博15日轟出本季新高50分，率領密爾瓦基公鹿擊敗印第安納溜馬。（圖取自facebook.com/GreekFreakOfficial）
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（中央社密爾瓦基15日綜合外電報導）「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）今天全場狂轟本季新高50分，率領美國職籃NBA密爾瓦基公鹿128比119擊退來犯的印第安納溜馬，本季4次對戰溜馬4戰全勝。

字母哥今天另抓下14顆籃板，全場21投17中，助2連敗的公鹿止血。隊友密道頓（Khris Middleton）貢獻19分與8助攻，哈勒戴（Jrue Holiday）繳出14分與8助攻，替補上陣的威金頓（Lindell Wiggington）也有生涯新高12分的表現。

公鹿今天命中率超過5成，全隊86投48中（55.8%），是近7戰以來第5次。

溜馬方面，希爾德（Buddy Hield）全場36分，其中三分球投12中8，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）17分8助攻，畢塔吉（Goga Bitadze）12分，史密斯（Jalen Smith）挹注11分。

哈利伯頓在第3節倒數55秒投進三分球，助球隊追到只落後1分，但溜馬總缺了那臨門一腳，未能一舉超前。

第4節公鹿打出29比24攻勢，賞溜馬7連敗。（譯者：鄭詩韻/核稿：曹宇帆）1110216

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