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胸前貼Z字挺俄侵烏 俄羅斯體操選手將受紀律處分

2022/3/7 14:52（3/7 15:53 更新）
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（中央社巴黎6日綜合外電報導）俄羅斯體操選手庫利亞克（Ivan Kuliak）站上頒獎台領獎時，在體操服上貼著與俄國侵略烏克蘭有關的Z字符號，這項「令人震驚的行為」今天飽受各界抨擊。

庫利亞克在體操世界盃杜哈站男子雙槓項目獲得銅牌，他身著體操服上台領獎時，胸前最顯眼的位置有個Z字符號。格外諷刺的是，當時站在庫利亞克身旁的金牌得主，是烏克蘭選手伊利亞（Kovtun Illia）。

許多入侵烏克蘭的俄羅斯戰車和其他車輛，上頭都漆著Z字符號，這已成為支持俄國侵略的象徵。

國際體操總會（International Gymnastics Federation, FIG）對此發表聲明說：「國際體操總會已經證實，將要求體操倫理基金會（Gymnastics Ethics Foundation, GEF）對庫利亞克在卡達舉行的體操世界盃杜哈站中，做出這番令人震驚的行為做出紀律處分。」

先前已經確定的是，自明天起，所有俄羅斯與白俄羅斯體操選手都將禁止參賽。

俄羅斯稱他們在烏克蘭執行的是「特殊軍事行動」，目的不是為了侵占烏國領土，而是要摧毀烏克蘭的軍事力量，並捉拿俄國所謂具危險性的民族主義分子。

白俄羅斯一向是俄軍重要的集結地。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110307

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