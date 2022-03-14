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梁家榮2分砲 桃猿熱身賽勝獅隊

2022/3/14 18:55（3/14 19:06 更新）
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中職樂天桃猿隊與統一獅隊自辦熱身賽兩地開打，14日在嘉義縣比賽，桃猿隊梁家榮（圖）開轟、林立單場4安，終場以4比3擊敗統一獅隊。（樂天桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年3月14日
中職樂天桃猿隊與統一獅隊自辦熱身賽兩地開打，14日在嘉義縣比賽，桃猿隊梁家榮（圖）開轟、林立單場4安，終場以4比3擊敗統一獅隊。（樂天桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年3月14日
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（中央社記者謝靜雯台北14日電）中職樂天桃猿隊與統一獅隊今天自辦熱身賽兩地開打，在嘉義縣比賽，桃猿隊梁家榮開轟、林立單場4安，終場以4比3擊敗統一獅隊。

中華職棒樂天桃猿隊與統一獅隊自辦熱身賽兵分兩路，在嘉義縣立棒球場比賽桃猿隊派出投手黃子鵬先發，黃子鵬前2局沒有失分，3局先投出觸身球保送，2人出局後被何恆佑敲出三壘打失掉1分，再被李丞齡敲二壘打再掉1分。

黃子鵬3局再遇到狀況，2人出局後接連被敲2支安打再掉1分，5局續投沒有失分，今天總計用91球投5局被敲7支安打，投出6次三振、3次四死球，失掉3分責失分，萬昭清、蘇俊羽、王躍霖及朱俊祥依序登板，各投1局皆無失分。

桃猿隊首局靠著梁家榮2分砲取得領先，5局打完則是2比3落後，桃猿6局再起攻勢，靠著林立安打、盜壘、藍寅倫選到四壞保送，再靠著梁家榮高飛犧牲打送回追平分，2人出局後林泓育敲出二壘打、送回超前分。

桃猿隊今天團隊敲出9支安打，開路先鋒林立單場4安、手感火燙，梁家榮單場3打數敲出1支安打、貢獻3分打點，打擊表現也很亮眼。（編輯：張雅淨）1110314

中職樂天桃猿隊與統一獅隊自辦熱身賽兩地開打，14日在嘉義縣的比賽，桃猿隊先發投手黃子鵬（圖）投5局失3分、無關勝敗。（樂天桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年3月14日
中職樂天桃猿隊與統一獅隊自辦熱身賽兩地開打，14日在嘉義縣的比賽，桃猿隊先發投手黃子鵬（圖）投5局失3分、無關勝敗。（樂天桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年3月14日
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