熱身賽林楷錡高飛犧牲打追平 桃猿獅隊握手言和

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（中央社記者楊啟芳台北20日電）中華職棒今天在台南棒球場的官辦熱身賽，統一獅隊與樂天桃猿全場進行拉鋸戰，最後在9局上桃猿隊的林楷錡擊出追平高飛犧牲打，終場雙方以4比4握手言和。

桃猿在2局上靠著林泓育、成晉接連敲安打，率先攻下1分；3局上張閔勛、陳俊秀敲安打後，桃猿靠著投手暴投再得1分。獅隊的吳桀睿在4局下選到保送後，靠著2次推進到三壘，邱智呈再敲安打送回1分；5局下獅隊的陳傑憲獲保送後，蘇智傑敲出二壘安打送回追平分，之後陳鏞基擊出高飛犧牲打得1分超前。

不過7局上桃猿一壘有人時，張閔勛敲出二壘安打送回1分，以3比3再度形成平手；7局下獅隊靠著潘武雄、吳桀睿敲安打超前，不過9局上桃猿的林承飛、嚴宏鈞敲安打後，林楷錡擊出高飛犧牲打也得1分，終場雙方就以4比4握手言和。

獅隊先發投手施子謙用64球投4局，被敲4支安打，出現1次保送，送出5次三振，失掉2分；江承峰接著投1局無失分，江辰晏長中繼投3.1局，被敲2支安打失1分，之後傅于剛投0.2局失1分。

桃猿隊先發投手黃子鵬則是用50球投3局，被敲4支安打，沒有出現保送，飆出5次三振無失分；不過第2任投手陳克羿投2局失3分，接著賴鴻誠、游朝惟、豪勁、朱俊祥各投1局，僅游朝惟失掉1分。（編輯：張雅淨）1110320