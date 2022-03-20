UBA政大王凱裕22分領軍 擊敗世新完成連霸[影]

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110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男子組冠軍賽20日晚間登場，衛冕軍政治大學終場以74比65擊敗世新大學，順利完成連莊。比賽結束政大選手衝進場內慶祝。中央社記者張新偉攝 111年3月20日

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（中央社記者龍柏安台北20日電）UBA衛冕軍政治大學今天差點浪費上半場最多21分領先優勢，讓對手第4節追到只差6分，所幸王凱裕三分球幫助球隊穩住陣腳，終場以74比65擊敗世新大學，順利完成連莊。

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男子組冠軍賽今晚在台北小巨蛋吸引滿場球迷進場觀賽，政治大學上半場靠著61.1%高檔三分球命中率，團隊合力飆進11顆三分球，最多取得21分領先，最後也成功粉碎世新包攬男、女雙冠的美夢。（編輯：張雅淨）1110320

影片來源：SSUtv Sports

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男子組冠軍賽20日晚間在台北小巨蛋舉行，終場由政治大學以74比65擊敗世新大學，順利完成連莊。比賽結束政大選手開心歡呼。中央社記者張新偉攝 111年3月20日

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽20日晚間進行男子組冠軍戰，衛冕軍政治大學終場以74比65擊敗世新大學，順利完成連莊。政大選手賽後開心擁抱。中央社記者張新偉攝 111年3月20日

110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男子組冠軍戰20日晚間在台北小巨蛋開打，由政治大學（白衣）對上世新大學（藍衣）。中央社記者張新偉攝 111年3月20日