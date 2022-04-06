太陽63勝寫隊史紀錄 湖人被摒除在附加賽門外[影]

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NBA鳳凰城太陽6日以121比110擊敗洛杉磯湖人，拿下破隊史單季勝場紀錄的63勝。（圖取自twitter.com/NBA）

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（中央社記者龍柏安台北6日電）NBA鳳凰城太陽後衛布克今天攻下最高的32分，率隊主場121比110擊敗洛杉磯湖人，拿下破隊史單季勝場紀錄的63勝，也使湖人確定被摒除在附加賽門檻外。

NBA美國職籃東、西部季後賽態勢幾乎底定，20支晉級隊伍已全部出爐，僅西部第6的丹佛金塊與第7的明尼蘇達灰狼排名還未底定。根據賽制，兩區排名前6的球隊直接取得季後賽入場券，第7至第10的隊伍則要透過附加賽爭取季後賽門票。

西部排名第10的聖安東尼奧馬刺今天在客場以116比97擊敗金塊，再加上稍晚出賽的湖人不敵太陽，讓馬刺成功搭上西區附加賽的末班車。

湖人超級球星詹姆斯（LeBron James）因腳踝傷勢今天缺陣，控衛衛斯布魯克（Russell Westbrook）攻下全隊最高的28分、5籃板與3助攻，戴維斯（Anthony Davis）也有21分、13籃板，不過球隊前3節打完就已落後聯盟龍頭太陽18分，勝負提前底定。

太陽擊敗湖人後，戰績來到63勝16負，是聯盟本季唯一勝場數突破60勝的球隊，並改寫隊史在1992-93與2004-05球季的單季62勝隊史最佳戰績。

湖人今天輸給太陽後寫下7連敗，且本季至今已吞下48敗，也成為詹姆士生涯19個球季以來，單季敗場數最多的一季。（編輯：吳協昌）1110406