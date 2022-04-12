女壘備戰杭州亞運 新生代投手柯夏愛、杜雅婷頂上

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為備戰杭州亞運，女壘培訓隊2020年就入駐國訓中心，受疫情影響少了國際賽磨練機會，培訓隊亞運前預計將赴美打世界運動會。亞運女壘代表隊總教練韓幸霖（左2）12日出席記者會。中央社記者謝靜雯攝 111年4月12日

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（中央社記者謝靜雯台北12日電）備戰杭州亞運，女壘是所有項目中最早入駐國訓中心的代表隊，受疫情影響少了國際賽磨練機會，培訓隊亞運前預計將赴美打世界運動會，投手群盼U18國手柯夏愛、上屆亞運國手杜雅婷頂上。

為備戰杭州亞運，女壘培訓隊2020年就入駐國訓中心，此次亞運由總教練韓幸霖領軍，亞、奧運資歷豐富的40歲好手「大砲」江慧娟有望6度參賽。

此次亞運培訓隊陣中投手群主力陣容，包括去年U18世界盃女子壘球賽表現亮眼的柯夏愛、上屆印尼雅加達亞運表現亮眼的杜雅婷，以及蔡珈蓁、還有資歷相對豐富的邱安汝。

韓幸霖表示，柯夏愛是新生代好手，杜雅婷也是協會長期培養的重點投手，本來就是資質不錯的球員，有了上一次亞運經驗，相信這次心理層面可以更成熟。

近年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，國際賽機會銳減，亞運前也僅剩2個賽事可以磨練，培訓隊預計先赴加拿大參賽，再到美國伯明罕參加世界運動會，預計6月左右確定亞運正選名單。

今天開賽記者會，韓幸霖也率領新北凱撒勇士隊出席，韓幸霖表示，接下亞運女壘總教練職位，訓練備戰的時間很長，週六日大家也要回母隊打比賽，大家都很辛苦，但專業運動就是這樣。

「投注多少時間、付出多少努力，就會達到該有的成果。」無論是凱撒勇士或杭州亞運，韓幸霖都希望率領球隊拿下佳績。（編輯：張雅淨）1110412