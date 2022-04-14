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小聯盟鄭宗哲、李灝宇敲雙安 劉致榮先發挨轟

2022/4/14 13:33
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（中央社記者楊啟芳台北14日電）美職小聯盟海盜隊1A台灣好手鄭宗哲今天4打數敲2支安打，選到1次保送；費城人隊1A李灝宇5打數敲2支安打，包辦1分打點；紅襪高階1A劉致榮則先發4局，被敲2轟失3分。

海盜隊1A今天對上老虎隊1A的賽事，鄭宗哲先發打第2棒、擔任游擊手，1局下就敲出二壘安打，並利用失誤到三壘，最後靠著隊友攻勢跑回本壘得分；2局下鄭宗哲再敲出一壘安打，4局下選到保送上壘，7局下擊出游擊飛球出局，8局下擊出二壘滾地球出局。

總計鄭宗哲4打數敲出2支安打，選到1次保送，共3度上壘，已經連4場出賽都有安打演出，目前出賽5場，打擊率2成61，最終海盜隊1A以4比0奪下勝利。

另一場費城人隊1A對上大都會隊1A的比賽，李灝宇先發打第3棒、守游擊，1局上擊出三壘滾地球出局，不過有推進效果；3局上二壘有人時，敲出一壘安打送回1分；5局上再敲出安打，7局上遭到三振，9局上擊出左外野飛球出局。總計李灝宇5打數敲出2支安打，目前打擊率達3成33。

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紅襪隊台灣投手劉致榮本季從高階1A出發，今天對上太空人高階1A的賽事，劉致榮擔任先發投手，1局下就被轟出陽春砲掉分；2局下2出局後雖然被敲二壘安打，不過最後送出三振沒有掉分；3局下2出局後，投出保送再被敲2分砲；4局下則是出現1次保送。

總計劉致榮投4局被敲3支安打，包含2發全壘打，投出3次保送，失掉3分，目前防禦率6.75。雖然劉致榮退場時球隊落後，不過之後攻勢連連逆轉，最終紅襪高階1A以17比3奪勝，劉致榮無關勝敗。（編輯：張雅淨）1110414

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