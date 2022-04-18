謝國城盃少棒台東2連勝 台北市廖芫豎好投搶勝

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）謝國城盃少棒賽勝部賽事，台東縣隊今天與彰化縣交手，台東縣隊黃銘恩敲出超前比數2分砲，率隊以8比5奪2連勝；台北市廖芫豎先發5.1局飆11K、失1分，率隊以5比1擊敗高雄市。

111年謝國城盃全國少棒錦標賽昨天開打，預賽採分組雙敗淘汰賽制，地主台東縣（紅葉）今天勝部與彰化縣（東山）交手，台東縣隊前3局打完0比1落後。

台東縣隊4局追分，靠著陳約翰二壘打先得1分、扳平比數，黃銘恩敲出超前比數2分砲，再靠著接連安打、保送添分，取得4比1領先。

台東縣5局靠著2安、1保送、對手1次守備失誤再拿2分，6局黃銘恩安打再添1分，再靠著失誤、滾地球跑回團隊第8分；彰化縣6局下靠著3安3保送3次守備失誤追回4分，但追分不及，吞下敗仗。

台北市（福林）今天勝部與高雄市（中正）交手，台北市隊先發投手廖芫豎表現亮眼，總計用88球投5.1局，僅被敲出3支安打，投出11次三振、1次四壞保送，唯一失分是被敲陽春砲，失掉1分責失分，好投壓制。

兩隊前2局打完1比1戰成平手，3局台北市隊靠著廖芫豎內野安打開啟攻勢，再靠著接連2次失誤、安打，攻下3分、取得領先，5局曾乙喆開轟，替球隊多添1分保險分，終場以5比1拿下2連勝。

台北市隊總教練章子健稱讚廖芫豎是「比賽型」選手，賽前有點小緊張，所以一直鼓勵他，還好開打後馬上進入狀況，「能投這樣已經是幾乎滿分的表現，因為對方的打者很難纏」。

台東縣隊與台北市隊都拿勝，明天勝部冠軍戰交手，勝隊率先晉級4強。（編輯：管中維）1110418