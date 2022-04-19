林鋅杰中繼化解危機 春季聯賽新北禾聯拿第14勝

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）成棒甲組春季聯賽新北禾聯戰績亮眼，今天與台中市隊交手，林鋅杰中繼化解可能失分危機，2.1局飆5K，率隊以5比2拿下預賽第14勝；台電范孟晨7局無失分、率隊擊敗屏東紅尾。

111年全國成棒甲組春季聯賽新北禾聯隊今天與台中市成棒隊交手，新北禾聯2局靠著王泓逸適時二壘打先馳得點，再靠著保送、滾地球跑回第2分。

新北禾聯5局再起攻勢，靠著失誤、野手選擇、滾地球、曹家淵安打送回第3分；台中市隊6局2人出局後靠著接連安打、失誤，將比數追到2比3落後，得點圈有人時，新北禾聯換上投手林鋅杰中繼，三振化解再掉分危機。

林鋅杰中繼投2.1局僅被敲出1支安打，投出5次三振、無失分，好投壓制，新北禾聯7、8局各拿1分，終場以5比2拿下勝利，賽後分組預賽戰績14勝1敗。

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台灣電力棒球隊今天與屏東紅尾隊交手，台電投手范孟晨總計用101球投7局，僅被敲出4支安打，投出3次三振、無失分，林奕丞後援投2局沒被敲出安打、投出1次三振，兩人聯手壓制，沒讓對手拿下分數。

台電3局靠著謝榮展、林柱、陳彥穎接連安打先拿2分，5局再靠林柱安打、盜壘、失誤、廖俊凱適時安打，多添1分保險分，以3比0拿下比賽勝利，賽後分組預賽戰績9勝3敗4和。（編輯：謝雅竹）1110419