灰熊末節大逆轉 季後賽2比1領先灰狼[影]

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美國職籃NBA灰熊21日靠貝恩、克拉克（前左）各獲26分、20分及莫蘭特的「大三元」，以104比95擊敗灰狼。（圖取自twitter.com/memgrizz）

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（中央社明尼阿波利斯21日綜合外電報導）美國職籃NBA灰熊今天靠貝恩、克拉克各獲26分、20分及莫蘭特的「大三元」，克服最多曾達26分落後，末節上演大逆轉，以104比95擊敗灰狼，在季後賽首輪以2比1領先。

在NBA西區季後賽首輪，第2種子曼菲斯灰熊與第7種子明尼蘇達灰狼打完兩戰後各獲1勝，今天的第3戰在灰狼主場進行。

作客的灰熊此役前5次出手全部落空，灰狼趁機拉出12比0開局。首節灰狼三分球命中率達5成71，整體投籃命中率5成42，都比灰熊好上一大截，並在羅素（D'Angelo Russell）10分、貝佛利（Patrick Beverley）8分的聯手帶領下，以39比21領先灰熊。

次節灰狼再打出8比0開局，一度領先達26分，但之後手感急凍，只再拿下4分。反觀灰熊在貝恩（Desmond Bane）單節9分的帶領下反撲，中場時以44比51將落後縮小到個位數差距。

易籃再戰後，灰狼打出22比8的開局，猛烈攻勢讓他們以73比52一口氣再將優勢拉到20分以上，3節打完以83比67領先灰熊。

但第4節灰熊開局打出19比2的強勢反擊，以86比85在這場比賽首度取得領先。在雙方88比88平手之際，灰熊靠克拉克（Brandon Clarke）兩罰俱中再度領先，並在布魯克斯（Dillon Brooks）砍進三分球後將領先拉開到兩位數，最終憑藉末節37比12的猛攻大逆轉，以9分之差帶走勝利。

灰熊今天贏球，在7戰4勝制系列賽中取得2比1的領先，兩隊將於23日（台灣時間24日）繼續在灰狼主場進行系列賽第4戰。

灰熊的貝恩此役攻下全場最高26分，板凳出發的克拉克攻下20分，莫蘭特（Ja Morant）有16分、10籃板、10助攻的「大三元」演出，布魯克斯與替補的瓊斯（Tyus Jones）都拿下11分。

羅素攻下灰狼全隊最高22分，愛德華茲（Anthony Edwards）拿下19分，貝佛利和替補的畢斯利（Malik Beasley）分別獲得14分、11分，范德比（Jarred Vanderbilt）有10分、13籃板的「雙十」成績。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110422