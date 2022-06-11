舒治浩玉山盃前半段壓制桃園 飆生涯最速149公里

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111年玉山盃全國青棒錦標賽4強戰，台北市隊11日與桃園市隊交手，北市先發投手舒治浩總計用63球主投3.2局，被敲3支安打，投出4次三振、3次保送，失1分責失分、無關勝敗，飆出生涯最快球速149公里，球隊終場以1比4吞敗、無緣冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 111年6月11日

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（中央社記者謝靜雯台北11日電）玉山盃青棒賽台北市隊今天4強與桃園市隊交手，先發投手舒治浩投到抽筋退場吞敗，刷新生涯最快球速至149公里，舒治浩來自單親家庭，挑戰選秀原因，希望可以減輕家庭負擔。

111年玉山盃全國青棒錦標賽4強，台北市隊今天與桃園市隊交手，台北市隊3局靠著接連安打、失誤先馳得點，3局打完取得1比0領先。

台北市隊先發投手「大舒」舒治浩展現壓制力，前3局有效壓制桃園市隊打線，直到4局續投有狀況，接連被敲安打、投出保送，2人出局、滿壘時，面對下一棒打者投到1好3壞、因為腳抽筋退場，接替投球的投手黃翰克沒能止血，保送讓桃園市擠回追平分。

舒治浩今天總計用63球投3.2局，被敲3支安打，投出4次三振、3次保送，失掉1分責失分、無關勝敗，飆出生涯最快球速149公里，球隊終場以1比4吞敗、無緣冠軍戰。

舒治浩表示，4局當下不知道為什麼突然腳很嚴重的抽筋，本來想要撐完那一局，但真的完全沒有辦法站起來，過去沒有對過平鎮或者桃園市隊，大家都知道他們是很好的球隊，可以對決很興奮，也想要催球速。

舒治浩表示，今天狀況沒有到很好，壞球比較多，也一直投保送，太想要幫助球隊贏球，反而沒有注意到自己的控球。

舒治浩高二就決定要挑戰中職選秀，他表示自己來自單親家庭，從小由姑姑、姑丈照顧，他們就像爸爸媽媽一樣在棒球路上一路支持他，想要拚拚看職棒，希望可以減輕家庭負擔。

舒治浩除了直球外，變化球有滑球、彈指球、變速球、二縫線，最有信心的球路是彈指球，他也希望讓控球更好，自評玉山盃表現不錯，更勇敢對決打者。（編輯：陳政偉）1110611