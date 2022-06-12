玉山盃青棒台南北市並列季軍 余梓銘拚中職選秀

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（中央社記者謝靜雯台北12日電）玉山盃青棒賽今天季軍戰天公不賞臉，兩隊3局打完因雨取消，台北市與台南市並列季軍；台北市隊總教練李杜宏給球員打70分，陣中高三捕手余梓銘也確定要挑戰中職選秀。

111年玉山盃全國青棒錦標賽季軍戰原訂早上10時在天母棒球場開打，比賽剛開始就下起大雨，暫停30分鐘後重啟賽事，打到3局台北市隊6比4領先，但再度下起大雨，最後確定比賽取消、兩隊並列季軍。

台北市隊總教練李杜宏表示，此次聯隊投手戰力不錯，但比較遺憾的是集訓時間沒有很足夠，陣中有不少球員先前有確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），體能上還沒有調整到最好，最後拿下季軍有點美中不足。

李杜宏希望球員藉由此次比賽測試實力，看看自己與新北市、桃園市等強隊的差距，實戰觀察下來心理素質上還是不成熟，狀況容易大起大落，此次投手戰力不錯，但打擊守備表現給70分。

陣中除了投手舒治浩、野手林培緯都確定畢業要投入中職選秀，捕手余梓銘結束玉山盃賽事後，也決定挑戰中職選秀。

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余梓銘表示，知道自己還有很多地方要加強，先前因為受傷，傳球臂力還在恢復中，也有學長、教練團建議，可以先到大學等身心都更成熟再挑戰。

余梓銘提到，高三這一年打出不錯的成績，想知道自己的實力有沒有辦法被職棒看上，如果選秀順位不如預期，也會先到大學磨練，自評打擊本壘板紀律不錯、不會追打壞球，缺點是不能穩定打出長打，如果進到職棒，就要想辦法生存，不想要進去2、3年就被釋出。（編輯：張雅淨）1110612