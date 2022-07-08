戴資穎決勝局連拿8分擺平辛度 晉級大馬大師賽4強

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戴資穎（圖）8日以21比13、12比21、21比12擊敗印度名將辛度，取得對戰7連勝，並闖進馬來西亞羽球大師賽女單4強。（中央社檔案照片）

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（中央社記者龍柏安台北8日電）決勝局11比11平手之際，戴資穎連拿8分奠定勝基，以21比13、12比21、21比12擊敗印度名將辛度，取得對戰7連勝，並闖進馬來西亞羽球大師賽女單4強。

2022馬來西亞羽球大師賽是羽球世界巡迴賽超級500系列等級，緊接著馬來西亞羽球公開賽之後登場。

戴資穎與世界排名第7的印度一姐辛度（Pusarla V. Sindhu）亦敵亦友，去年東京奧運戴資穎雖在4強淘汰對手，不過在最後壓軸金牌戰卻不敵中國女將陳雨菲，賽後辛度仍暖心替戴資穎打氣，兩人的好交情才曝光。

事實上，賽前戴資穎與辛度生涯累計交手共21次，戴資穎取得16勝壓倒性的對戰優勢，且還握有對戰6連勝優勢，而兩人才剛在上一站馬來西亞公開賽交手，當時戴資穎同樣歷經3局成功拍落對手，順利晉級4強。

今天兩人8強再次交鋒，開局雙方陷入纏鬥，彼此互有領先，戴資穎在10比9領先時，靠著10比2的「一波流」攻勢，成功甩開對手糾纏，先21比13拿下。

次局對手開始發威，雙方開局短暫1比1打平，接下來辛度用一波6比1攻勢超前領先，戴資穎在一路落後下，以12比21讓出，雙方以1比1打平。

戴資穎在決勝局雖以3比7劣勢開局，所幸她很快回穩，也將比分扳成8比8平，雙方在3度打平後，戴資穎再靠著連拿8分甩開對手追擊，最終以21比12後來居上，順利挺進最終4強。

台灣混雙組合楊博軒與胡綾芳今天原訂要面對去年東京奧運金牌、世界排名第4的中國組合黃東萍、王懿律，不料對手賽前臨時宣布退賽，也讓兩人兵不血刃挺進4強，這同時也是兩人在超級500等級系列賽的最佳參賽成績。（編輯：吳協昌）1110708