胡智為被警告仍投觸身球 葉君璋想起沙巴西亞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中職統一獅隊與樂天桃猿隊比賽爭議，獅隊投手胡智為（圖）6局先受警告，還是對梁家榮投出觸身球保送被驅逐出場。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職統一獅隊與樂天桃猿隊比賽爭議，獅隊投手胡智為6局先受警告，還是對梁家榮投出觸身球保送被驅逐出場，對於類似的「潛規則」，味全龍總教練葉君璋想到的是洋基隊退役球員沙巴西亞。

中華職棒統一獅隊昨天與樂天桃猿隊交手，4局獅隊進攻，林子豪在三壘被牽制回壘時，手遭桃猿隊三壘手梁家榮踩到，一開始判決安全回壘，後來改判出局埋下導火線。

獅隊先發投手胡智為6局面對梁家榮投球前，已經被主審先警告，但胡智為只是笑笑的，第一球還是砸中梁家榮，梁家榮氣憤摔棒、走向投手丘，引起板凳清空衝突，胡智為被驅逐出場，退場時獅隊球迷起身鼓掌，胡智為被罰款新台幣2萬元。

影片來源：CPBL 中華職棒

味全龍隊總教練葉君璋賽前被問起昨天獅猿比賽爭議，葉君璋笑說想起美職洋基隊退役球員沙巴西亞（C.C. Sabathia），沙巴西亞2018年也曾出現故意觸身球保送被驅逐出場，但也因此沒能達成設定局數、損失50萬美金激勵獎金。

葉君璋表示，沙巴西亞那顆球的代價不小，但他選擇為隊友、團隊表態，用行動支持隊友，並不容易。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

但葉君璋也提到，不表示認為故意觸身球是對的事，對於這種「潛規則」，葉君璋表示，胡智為昨天的狀況，也許是不好的示範，但他選擇把傷害降到最低，丟梁家榮的屁股，已經先被主審警告，也知道會被驅逐出場，要做出這樣的抉擇不容易。

葉君璋表示，故意觸身球保送不是好事，但球員生涯也曾多次被故意觸身球保送，隊友做出同樣的舉動，雖然不是很好的文化，但某些情況下，確實也會讓人覺得隊友真的在為自己做什麼事，但也再三強調，「這確實不是對的事」。（編輯：張芷瑄）1110709