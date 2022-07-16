泰迪因處理家務事自請離隊 兄弟積極補強新洋投

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中職中信兄弟16日表示，洋投泰迪（圖）因需要返美處理家務事，提前終止合約、15日已搭機離台。球團表示，目前積極補強1至2名洋投、備戰下半季。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月16日

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）中職中信兄弟今天發布新聞稿，洋投泰迪因需要返美處理家務事，提前終止合約、昨天搭機離台，兄弟洋投象魔力、泰迪先後離隊，球團表示，目前積極補強1至2名洋投、備戰下半季。

中華職棒中信兄弟隊今天發布新聞稿表示，洋投泰迪（Stankiewicz Teddy）因需返回美國處理家務事，主動要求離隊，經溝通後球團同意泰迪返國，將提前終止合約，也感謝泰迪的付出，泰迪已於昨天至球場與隊友道別後搭機離開台灣。

兄弟新聞稿中提到，泰迪想跟大家說，「這是很艱難的狀況，但我必須回家去處理一些事情，希望大家能理解。」

泰迪很期待兄弟下半季的表現，認為兄弟一定會拿下下半季冠軍、進軍台灣大賽，並表示會收看轉播為兄弟們加油，「謝謝最棒的球迷，永遠愛你們，希望你們一切都好，繼續為中信兄弟加油，謝謝大家為我做的一切，祝福大家。」

泰迪本季一軍出賽14場先發，總計投86局失掉45分（39分責失分），戰績5勝6敗，防禦率4.08。

兄弟洋投象魔力（Shawn Morimando）先前離隊、前往韓國職棒發展，加上泰迪離隊，目前隊上外籍球員剩投手德保拉、投手牧田和久及野手福來喜。兄弟球團表示，目前正積極補強1至2名外籍投手，全力迎戰下半季賽事。（編輯：張芷瑄）1110716