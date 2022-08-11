大谷翔平締百年紀錄後 天使再勝3連戰橫掃運動家

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（中央社奧克蘭10日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使昨天在大谷翔平締造百年紀錄下勝出，今天則靠席耶拉帶有打點的二壘安打，於延長賽後以5比4獲勝，在客場3連戰橫掃奧克蘭運動家。

天使與運動家3連戰的最後一戰今天持續在運動家主場進行，天使日籍「二刀流」好手大谷翔平擔任指定打擊，打先發第2棒，他今天4打數1安打，目前打擊率2成56。

大谷翔平昨天投6局送出5次三振無失分，並締造美日通算1000次三振里程碑；外加3打數2安打1打點，其中包括他本季第25轟，也讓他生涯累積118轟超越鈴木一朗，成為在MLB全壘打第2多的日本球員，成績僅次於松井秀喜的175轟。

在大谷翔平一夫當關的帶領下，天使昨天以5比1贏球，他也收下本季第10勝，成為貝比魯斯（Babe Ruth）1918年寫下紀錄後，104年來首位能有單季10勝、10轟成績的球員。

至於今天的比賽，天使和運動家前5局以0比0僵持，瑞吉福（Luis Rengifo）在6局上半揮出3分砲，讓天使先以3比0取得領先；運動家則靠坎普（Tony Kemp）7下帶有3分打點的二壘安打扳平戰局。

兩隊之後都未再得分，9局打完3比3平手，也讓比賽進入延長。天使10上靠席耶拉（Magneuris Sierra）的安打，以4比3超前，但運動家10下靠勞瑞安諾（Ramon Laureano）帶有打點的內野安打再次將比分扳平。

雙方一路僵持到12局，席耶拉再度建功，一支帶有打點的二壘安打助天使5比4再度領先，終場以1分之差勝出，在客場收下對運動家的3連勝。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110811