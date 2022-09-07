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日職傳奇名將長嶋茂雄腦出血 意識清楚無危險

2022/9/7 10:49（9/7 10:55 更新）
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日本職棒讀賣巨人隊86歲終身名譽監督長嶋茂雄身體不適緊急送醫，球團7日表示，目前並無生命危險。（共同社）
日本職棒讀賣巨人隊86歲終身名譽監督長嶋茂雄身體不適緊急送醫，球團7日表示，目前並無生命危險。（共同社）
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（中央社東京7日綜合外電報導）日本職棒讀賣巨人隊86歲終身名譽監督長嶋茂雄，9月6日因身體不適緊急送醫。球團方面今天證實，並說目前長嶋並無生命危險。

日本讀賣新聞引述球團相關人士指出，長嶋9月6日下午因身體不適被救護車送醫住院，雖然腦內有出血，所幸因及早接受相關處置，並非重症狀態，意識也清楚，預計還要幾天才能得知詳細病情。

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長嶋2004年3月擔任雅典奧運日本棒球代表隊監督時，也曾因腦梗塞臥病，之後透過拚命復健康復。他今年6月曾造訪位於川崎市的讀賣巨人球場，對當時正在二軍調整中的巨人隊選手中田翔給予打擊指導。

朝日新聞報導，長嶋9月6日送醫後住院，球團方面表示「用救護車送醫是事實，但並非攸關性命的狀況，詳細病情尚不清楚，目前的訊息是在醫師診斷確認前，還需要幾天的時間」。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110907

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