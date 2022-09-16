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室外拔河世錦賽公開賽 台灣首日摘4銀

2022/9/16 16:48（9/16 17:10 更新）
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2022室外拔河世界錦標賽在荷蘭舉行，台灣拔河代表隊16日傳回捷報，首日公開賽就囊括4級別銀牌。（拔河協會提供）中央社記者龍柏安傳真 111年9月16日
2022室外拔河世界錦標賽在荷蘭舉行，台灣拔河代表隊16日傳回捷報，首日公開賽就囊括4級別銀牌。（拔河協會提供）中央社記者龍柏安傳真 111年9月16日
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（中央社記者龍柏安台北16日電）在荷蘭舉行的2022室外拔河世界錦標賽今天傳回捷報，台灣隊首日在公開賽共囊括4個級別銀牌，接下來重頭戲則是明天、後天登場的錦標賽。

拔河世錦賽分為公開賽與錦標賽2組，中華拔河運動協會秘書長卓耀鵬表示，公開賽是以俱樂部形式參賽，而錦標賽則是由國家組軍，「一般而言，公開賽就類似錦標賽前的熱身賽，也是讓教練和選手調整、探探對手底細的機會。」

卓耀鵬透露，去年台灣女子540公斤級在公開賽就順利奪金，不過到了錦標賽最後僅拿下第4，「各國教練會透過公開賽觀察選手狀況，在錦標賽做陣容調整。」

這次台灣在公開賽共拿下男女混合580公斤級、青少男560公斤級、女子500公斤級及U23混合560公斤級，一口氣共摘下4面銀牌。

卓耀鵬承認，歷經2年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，台灣不管是訓練還是場地受到很大限制，反觀各國較早「解封」，因此外隊實力都有明顯提升，過去台灣具有優勢的組別不再強勢，「這對台灣是個警訊。」

卓耀鵬指出，以往台灣青少男560公斤級在公開賽，都有壓倒性優勢，往往只要2局就能解決對手，今年則多半要透過加賽才能分出勝負。

而剛在美國伯明罕世界運動會完成5連霸的台灣女子540公斤級代表隊，為準備接下來錦標賽而臨時決定放棄參加公開賽，卓耀鵬直言，希望選手接下來能全力以赴，盡力爭取佳績。（編輯：張芷瑄）1110916

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