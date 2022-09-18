室外拔河世錦賽 台灣再添1金1銅

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台灣女子500公斤量級拔河代表隊18日在荷蘭舉行的2022室外拔河世界錦標賽，拿下台灣隊在本屆錦標賽首金。（圖取自facebook.com/CTTWA）

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）台灣女子500公斤量級拔河代表隊今天在2022室外拔河世界錦標賽，拿下台灣隊在本屆錦標賽首金，而台灣U23青年混合560公斤量級拔河代表隊則收下1銅。

2022室外拔河世界錦標賽在荷蘭舉行，分為公開賽與錦標賽，前者以俱樂部形式參賽，而錦標賽則是由國家組軍，台灣在公開賽進帳1金4銀1銅。

台灣U18男子560公斤級拔河代表隊昨天率先傳回捷報，拿下銀牌，也是台灣隊這次在錦標賽首面獎牌，而接力上陣的台灣女子500公斤級拔河代表隊在公開賽拿下銀牌後，今天錦標賽決賽擊敗瑞士，台灣本屆錦標賽首金開張。

台灣U23青年混合560公斤量級拔河代表隊則收下銅牌，僅次於瑞士和瑞典。

男子560公斤量級部分，台灣隊勇闖4強，締造隊史最佳成績，銅牌戰遭遇德國隊，中華民國拔河運動協會秘書長卓耀鵬接受中央社訪問時表示，台灣隊在丟了首局後，兩隊次局僵持約12分鐘多，「主審比出消極性比賽手勢，照理說要重賽，兩隊不能進攻、要起來，男生隊（台灣）看到裁判比了2次後，身體慢慢往前仰 ，結果被對方拖走，裁判長後來衝出來裁示，要繼續比賽」。

卓耀鵬指出，有向總會提抗議，基於照顧選手原則，將爭取最大權益，「總會說會給我們一個滿意交代」。

另外，室外拔河世錦賽進入尾聲，台灣U23青年男子600公斤、U23青年女子500公斤、女子540公斤量級代表隊台北時間今晚將上陣，卓耀鵬評估，3隊都有機會拿下獎牌。（編輯：張芷瑄）1110918