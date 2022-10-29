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台灣青男滑輪溜冰曲棍球世錦賽6連勝 闖金牌戰拚首冠

2022/10/29 14:55（10/29 15:39 更新）
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台灣青男曲棍球隊29日在阿根廷舉行的世界全項目滑輪溜冰錦標賽青男組準決賽，以10比1大勝捷克隊，打進冠軍賽。（圖取自世界全項目滑輪溜冰錦標賽網頁wsgargentina2022.com）
台灣青男曲棍球隊29日在阿根廷舉行的世界全項目滑輪溜冰錦標賽青男組準決賽，以10比1大勝捷克隊，打進冠軍賽。（圖取自世界全項目滑輪溜冰錦標賽網頁wsgargentina2022.com）
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（中央社台北29日電）台灣青男曲棍球隊今天在阿根廷舉行的世界全項目滑輪溜冰錦標賽青男組準決賽中，以10比1大勝捷克隊，打進冠軍賽，將與美國隊爭奪冠軍。台灣隊預賽曾以5比3擊敗美國隊，有機會拿下隊史第一座冠軍。

台灣隊在這次世錦賽表現出色，預賽先後擊敗義大利、美國、哥倫比亞與巴西，4連勝拿下B組龍頭晉級8強賽。8強賽台灣隊先以13比1痛宰韓國隊，晉級4強，今天再以10比1輕取A組第2的捷克隊，寫下6連勝成績，也是大會唯一不敗勁旅。

今天一開賽台灣隊就攻勢凌厲，開賽才21秒，郭政佑就成功破網，取得領先，接著台灣隊在第17分鐘與19分鐘再兩度攻門得手，上半場就以3比0領先。

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下半場再戰，台灣隊吳柏瑋在第2分36秒時，為台灣隊攻下第4分，拉開比數。隨後攻勢如水銀瀉地，郭政佑、吳柏瑋、賴品儒都有分數進帳，終場就以10比1大勝，搶進冠軍賽。

在個人積分榜方面，台灣隊在前4名中包辦了3席，郭政佑以24分獨占鰲頭，董彥辰以18分名列第2，吳柏瑋則以13分暫列第4，排名第3的是納米比亞的選手辛普森（Keanan Simpson）的14分。（編輯：陳政偉）1111029

（圖取自世界全項目滑輪溜冰錦標賽網頁wsgargentina2022.com）
（圖取自世界全項目滑輪溜冰錦標賽網頁wsgargentina2022.com）
（圖取自世界全項目滑輪溜冰錦標賽網頁wsgargentina2022.com）
（圖取自世界全項目滑輪溜冰錦標賽網頁wsgargentina2022.com）
（圖取自世界全項目滑輪溜冰錦標賽網頁wsgargentina2022.com）
（圖取自世界全項目滑輪溜冰錦標賽網頁wsgargentina2022.com）
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