爆米花棒球賽台電敗部搶勝 將與合庫爭冠

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2022年爆米花棒球聯盟敗部賽事，台灣電力27日與桃園市隊交手，台電最終以9比3拿勝，28日將再與合作金庫交手。圖為台電25日出賽畫面。中央社記者謝靜雯攝 111年12月27日

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）爆米花棒球聯盟敗部賽事，台灣電力今天敗部與桃園市隊交手，台電范孟晨先發5局失2分，鄭俊瑋單場2安3打點，率隊以9比3拿勝，明天將與合作金庫交手，力拚延長戰線。

2022年爆米花棒球聯盟決賽採雙敗淘汰賽制，台灣電力棒球隊昨天勝部不敵合作金庫、落入敗部，桃園市棒球隊則是決賽首場就輸給台電、落入敗部， 桃園市昨天敗部擊敗台北興富發隊保住生機，台電、桃園市今天再碰頭。

兩隊4局上打完2比2戰成平手，4局下台電有攻勢，蕭帛庭率先敲出二壘打，戴如量安打推進，靠著失誤跑回超前分，再靠著陳聖賢安打添分，台電延續攻勢，靠著接連四壞保送、觸身球保送、高飛犧牲打添分，李育全補上安打，單局攻下5分、奠定勝基。

台電5局再起攻勢，靠著內野安打、滾地球推進、鄭俊瑋安打送回第8分，8局再靠著李冠賢三壘打，送回團隊第9分；鄭俊瑋今天單場2安貢獻3分打點，打擊表現最佳。

台電先發投手范孟晨今天總計用73球投5局，被敲出4支安打，投出2次四死球，失掉2分責失分，拿下勝投。

台電明天將再與合庫交手，明天比賽若合庫拿勝、就能完成3連霸目標，台電如果搶勝，將能延長戰線、29日決勝。（編輯：張芷瑄）1111227