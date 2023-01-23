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重溫兒時回憶 PLG勇士強森夜騎單車紓壓

2023/1/23 11:22
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（中央社記者黃巧雯台北23日電）台灣街頭常見的YouBike微笑單車，勾起台北富邦勇士洋將強森兒時回憶，在家人來台與他作伴前，他會在夜幕低垂時，展開自行車之旅，透過不同視角認識台灣，同時紓解壓力。

台灣職籃P. LEAGUE+（簡稱PLG）富邦勇士強森（Chris Johnson）在場上不時上演扣籃美技，所擁有的爆發力讓球迷印象深刻。

在高強度的比賽或訓練之餘，強森透過自行車紓解壓力，他在接受採訪的這一天，從背包裡掏出卡片感應YouBike裝置，在騎車前熟練地調整單車座椅高度。

現年37歲的強森表示，由於高中時校園週遭沒有類似租借自行車的設施，升上大學後，又因鄰近治安問題，並未有騎單車的經驗，他透露，在來台前，最近一次騎車已經是15歲。

由於鄰近租屋處恰巧有單車租借的站點，讓強森有機會重溫兒時的回憶，他透露，在家人來台前，他幾乎每晚都會外出騎車，「騎腳踏車可以讓他感到很享受、自由感覺，並能忘記生活上事情、場上的東西，想起小時候無憂無慮的感覺」。

隨著當天心情不同，強森有時候騎車時會聽著音樂，並跟著歌曲節奏搖擺，或是選擇放空，看著周遭的景色。

連接新北市板橋和新莊的新月橋，夜晚閃爍的燈光秀，在強森腦海中留下深刻印象，也是他最常騎乘的路徑之一，而他也會用手機記錄旅途中的人事物，手機相簿中就存著1張天空上堆積的雲朵堆猶如笑臉的畫面。

強森表示，常沿著新北市河濱公園騎車，河邊有不少的棒球場或籃球場，「看著那些在打球的人，會讓我想起小時候打球的快樂」。

不過，來台不到半年的強森，還有許多地方未曾造訪，他透露，有球迷推薦他到平溪放天燈，已經列入他的旅遊清單中，而台灣特色的夜市，則是他接下來想要探訪的景點。（編輯：屈享平）1120123

#強森
#台灣
#新北市河濱公園
強森
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